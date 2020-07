Amiga Future Nachrichten Portal

Worms Rumble - Die Würmer sind zurück Published 04.07.2020 - 14:31 by AndreasM



https://www.team17.com/games/wormsrumble/ Auch wenn Worms Rumble nicht für Amiga angekündigt wurde, ist der Trailer von dem Spiel doch ganz nett und wird sicher auch einige Amiga User interessieren.

