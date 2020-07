Amiga Future Nachrichten Portal

Szenenwelt: Podcast-Episode Nr. 91 - Von Geiern zu Vampiren mit David Pleasance Published 04.07.2020 - 14:30 by AndreasM



https://sceneworld.org/blog/2020/07/03/ ... pleasance/ David Pleasance ist der ehemalige Marketingdirektor von Commodore und wurde insbesondere in Großbritannien für seine Verwendung von Softwarepaketen zum Verkauf von Computern bekannt. Er ist auch der Autor von "Commodore - The Inside Story", in dem die internen Abläufe von Commodore in den letzten Jahren detailliert beschrieben wurden. Er folgt diesem Buch mit einem Blick auf den Amiga: "From Vultures to Vampires", der sich mit dem befasst, was aus dem Amiga wurde, nachdem Commodore im Nebel verschwunden war. David kommt heute zu AJ und Jörg, um über seine Zeit bei Commodore zu sprechen, wie andere Unternehmen die Fackel weiterführen können, und über sein neues Buch, das sich auf Kickstarter befindet. (Interview ab 24:00)

