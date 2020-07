Amiga Future Nachrichten Portal

Trevors Blog: Kickstart Put durch Lockdown Published 04.07.2020 - 14:28 by AndreasM



Es ist eine Weile her seit meinem letzten Update, aber da die Covid-19-Pandemie immer noch die Weltnachrichten und -ereignisse dominiert, sieht es so aus, als würde mein Plan, an verschiedenen internationalen Amiga 35-Veranstaltungen teilzunehmen, dieses Jahr definitiv abgesagt ist. Die meisten Shows, an denen ich teilnehmen wollte, haben sich bestenfalls verzögert oder wurden im schlimmsten Fall aufgrund von Covid-19 ganz abgesagt. Flashback 2020 ist die letzte Veranstaltung, die abgesagt wird und nun für Juni 2021 geplant ist. Nicht, dass es für mich wirklich einen großen Unterschied macht, da Neuseeland strenge Quarantänebeschränkungen auferlegt hat. Und wenn ich das Land tatsächlich verlassen könnte, würde ich bei meiner Rückkehr in einer Quarantäneeinrichtung für vierzehn Tage festgsitzen, um sicherzustellen, dass ich den Virus nicht habe. So ist das Leben.



