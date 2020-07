Amiga Future Nachrichten Portal

WinUAE 4.4.0 veröffentlicht Published 04.07.2020 - 14:22 by AndreasM



Neue Funktionen und Verbesserungen:



- 68000 Adress- und Busfehler (Busfehler werden in Amiga nicht verwendet) Stack-Rahmen sind jetzt zu 100% genau, einschließlich aller undefinierten Verhaltensweisen wie teils aktualisierten Flags oder Register.

- Die 68010-Emulation ist jetzt Zyklen genau. Einschließlich Loop-Modus.

- 68030 MMU-Emulation vereinfacht und optimiert.

- Der CPU-Tester hat seltene CPU/FPU-Fehler festgestellt

- Mehrere CPU-Tester haben ein nicht dokumentiertes CPU- und FPU-Verhalten (alle Modelle) erkannt, das emuliert wurde. Hauptsächlich Randfälle, die fast nie normal auftreten. Weitere Informationen im detaillierten Änderungsprotokollen.

- Debugger Assembler und Disassembler Updates und Fehlerbehebungen.

- 1x-8x-CPU-Multiplikatoren werden jetzt auch im Prefetch-CPU-Modus (kompatibler) unterstützt.

- Die implementierte serielle Paula-Port-Emulation unterstützt die Erkennung von Unterbrechungszuständen.

- "diskchange rdh0:" kann jetzt verwendet werden, um gemountete Festplatten- / Datei- / Archivfestplatten per Drag & Drop auszuwerfen.

- Auf dem Bildschirm LED-Disketten-LEDs haben einen helleren Rand, wenn die eingelegte Diskette schreibgeschützt ist.

- Wenn 2 Lichtstifte / Pistolen aktiviert sind und sich Pistole 2 bewegt, aktiviert es nur das Fadenkreuz von Pistole 2. Zuvor aktivierte die Bewegung von Waffe 1 beide Fadenkreuze.

- Der Filtermodus „Standard“ aktiviert jetzt die Korrektur des Seitenverhältnisses und skaliert nur dann auf Fenster- / Bildschirmgröße, wenn die Anzeigegröße zu groß oder zu klein ist.

- Ignoriert die ncap / winpcap-DLL-Version, da neuere ncap-Versionen eine kleinere Versionsnummer haben als alte winpcap-Versionen.

- Die Schaltfläche zum Zurücksetzen der GUI kopiert jetzt die aktuelle vollständige GUI-Konfiguration in die aktive Konfiguration, einschließlich der Optionen, die normalerweise nicht im laufenden Betrieb geändert werden können.

- Die FPU-Standardeinstellung ist wieder 64-Bit. Sehr wenige Programme erfordern eine 80-Bit-Genauigkeit. Der Geschwindigkeitsverlust war es nicht wert.

- Schwarze Ränder sind im Autoscale-Center-Modus nicht mehr aktiviert.

- Nur wenige Updates für benutzerdefinierte Chipsätze und CIA-Emulationen.

- Einfache und transparente printf () -ähnliche Debug-Protokollierungsmethode für Entwickler hinzugefügt.



Fehler behoben:



- Wenn der Festplattenlese-DMA ohne ausgewählte Laufwerke gestartet wurde, wurde er immer im Turbomodus emuliert.

- Bildschirmaufnahme in Zwischenablage erstellt leeres Bild, wenn 256 Farben oder weniger RTG-Modus und Aufnahme vor dem Filtern eingestellt wurden.

- Beim Auswerfen des Verzeichnisdateisystems, das auf eine einfache Datei oder ein Archiv verweist, wurden nicht alle Hostdatei-Handles ordnungsgemäß geschlossen.

- Beim Wechsel der GUI-Panels verblieb der veraltete Eintrag im internen Array, was möglicherweise zu einem zufälligen Absturz führte, nachdem die Panels mehrmals gewechselt wurden.

- Das Symbol für die Konfigurationsdatei (* .uae) ist jetzt wieder korrekt.



4.3.0 Fehler behoben:



- Einige RTG-zu-RTG-Modus-Auflösungsschalter haben die Größe des Fenstermodus nicht richtig geändert.

- Die rote Taste des CD32-Pads funktionierte je nach Konfiguration nicht immer als normaler Feuerknopf.

- CD32 ROM Delay Loop Patch wurde übersprungen. CD32 CD gebrochen, wenn die CPU-Geschwindigkeit zu hoch war.



http://www.winuae.net



