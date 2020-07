Amiga Future Nachrichten Portal

Indivision AGA MK3 Vorbestellung Published 04.07.2020 - 18:04 by blueluna Der Indivision AGA MK3 kann für den AMiga 1200 und Amiga 4000D vorbestellt werden. Icomp wird am 20. Juli 2020 beliefert, so dass die AGA MK 3 voraussichtlich problemlos vor den genannten Lieferterminen im August ausgeliefert werden können.

