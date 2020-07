Amiga Future Nachrichten Portal

Julius: Caesar III unter MorphOS Published 02.07.2020 - 14:46 by osz



Download: Das Julius-Projekt ist nicht neu, es handelt sich bei diesem Software-Projekt um eine Neuimplementierung des Strategie-Spiels Caesar III für verschiedene Systeme. Anfang Juni 2020 wurde die MorphOS-Portierung auf Version 1.4.1 aktualisiert und somit von einigen Fehlern befreit und etwas optimiert.Wer Interesse hat Caesar III auf seinem MorphOS-System zu spielen, benötigt entweder eine CD des Spiels oder kann eine digitale Version für wenig Geld online erwerben (zum Beispiel auf GOG.com). Nach dem Entpacken des Julius-Projektes unter MorphOS müssen alle Dateien des installierten Caesar III Spiels in den Julius-Ordner kopiert werden. Außerdem wird SDL2 und der SDL2 Mixer benötigt.Download: https://www.morphos-storage.net/?find=julius

