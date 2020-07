Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

vAmiga: Ein Amiga-Emulator für MacOS Published 02.07.2020 - 13:02 by osz



Mehr Informationen und Download auf GitHub: Neu ist vAmiga nicht, aber an dieser Stelle soll der Fokus auf die Entwicklung eines alternativen Amiga-Emulator gelegt werden. Das Projekt einen besonders benutzerfreundlichen Amiga-Emulator für MacOS als Alternative zu FS-UAE zu entwickeln, wurde bereits im Januar 2019 gestartet. Aktuell befindet sich der Emulator in einer Beta-Version und wird fortwährend weiterentwickelt. Seit Juni diesen Jahres befindet sich der Emulator in Version 0.9.8.x und hat innerhalb des letzten Monats bereits vier Updates erfahren, darunter Bugfixes, Verbesserungen und Funktionserweiterungen. Unterstützt werden aktuell die Amiga Systeme 500, 1000 und 2000.Mehr Informationen und Download auf GitHub: https://github.com/dirkwhoffmann/vAmiga

Back to previous page