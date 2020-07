Amiga Future Nachrichten Portal

Das Spiel Magazyn (Sokoban-Klon) Published 04.07.2020 - 18:04 by blueluna Robert Szacki hat das Spiel Magazyn (Sokoban-Klon) geschrieben.



Sie können die Levels einzeln spielen und das Bedienfeld zeigt Informationen zu Punkten, Schlüsseln und gestapelten Kisten an.

Um das Brett zu passieren, müssen Sie natürlich die Kisten in den Zielboxen anordnen.

Es ist möglich, eigene Boards zu bearbeiten, zu lesen, zu speichern und zu testen.



Weitere Animationen sollen hinzugefügt werden.



Das Spiel erfordert Amiga mit 3.0-System, ECS-Chipsatz

und Standardbibliotheken aus dem 3.0-System: asl.library, iffparse.library und diskfont.library.

Das Spiel wird mit einer Schriftart geliefert, die im FONTS-Katalog auf Ihrem System installiert sein muss. News URL: https://www.exec.pl/wydarzenie.jsp?nid=8456&Magazyn_1.0#39049

