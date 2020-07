Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AMIGA OS 3.1 - Erster Band Published 04.07.2020 - 18:03 by blueluna Gedrucktes Buch + eBook



AmigaOS 3.1 Buch in deutscher Sprache wird bald veröffentlicht!



Es wird das Betriebssystem AmigaOS 3.1 und Erweiterungen betreffen. Werfen Sie einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis. Das Buch wird in voller Farbe, Hardcover, auf Kreidepapier gedruckt werden. Eine Papierversion und eine digitale Ausgabe zu einem niedrigeren Preis sind erhältlich.



Der Autor beschäftigt sich mit dem Betriebssystem AmigaOS 3.1.

Die meisten der Kapitel können auch bei der Arbeit mit der Version 3.0 verwendet werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Workbench-Elemente und Konfigurationsmethoden wird vorgestellt.



Das Buch gibt Tipps zur Verwendung von Add-ons und Erweiterungen, die nicht zur Standardausstattung gehören, aber systembezogen sind. Wir lernen seine Struktur und die Möglichkeiten der Anpassung kennen.



Der geplante Erscheinungstermin ist 23. Juni 2020. News URL: https://amiga.net.pl/index.php?lng=ger&kwt=10010&tms=516

News Source: https://amiga.net.pl/index.php?lng=ger&kwt=10010&tms=516



Back to previous page