BlitzWays: Ein "neues" Puzzle-Game für deinen Amiga Published 01.07.2020 - 15:32 by osz



Download und weitere Informationen: Was lange währt wird endlich gut. So auch BlitzWays, ein Puzzle-Game im Stil von Mahjong oder Lin-Wu's Challange. 1992 wurde die Arbeit an dem Spiel begonnen und 2020 wurde es fertig gestellt.Das Spiel benötigt einen Amiga 500+ (ECS-Chipsatz), 1 MB RAM und mindestens Kickstart 2.0. Heruntergeladen werden kann es als ADF, als Archiv (für Amigas mit Festplatte) oder als Windows-Version, mit einem vorkonfigurierten FS-UAE-Emulator.Download und weitere Informationen: https://www.wertstahl.de/ways/

