Project Horizon: Eine spielbare Demo ist da Published 01.07.2020 - 15:02



Mehr Informationen und alle wichtigen Links gibt es auf IndieRetroNews.com: Ende letzten Jahres haben wir über die Entwicklung eines neuen Amiga Spiels namens "Project Horizon" von Electric Black Sheep berichtet. Das Spiel erinnert an eine Mischung aus Commando, Alien Breed und Chaos Engine und hat immer noch einen sogenannten WIP-Status, was für "Work In Progress" steht (die Entwicklung dauert noch an). Inzwischen ist mittlerweile allerdings eine Spielbare Demo als ADF- und HDD-Version aufgetaucht. Außerdem gibt es ein neues Video, was quasi als Appetizer angesehen werden kann.Mehr Informationen und alle wichtigen Links gibt es auf IndieRetroNews.com: http://www.indieretronews.com/2020/06/p ... p-for.html

