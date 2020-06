Amiga Future Nachrichten Portal

Datatype: Vtx dt V1.6 erschienen Published 30.06.2020 - 13:43 by HelmutH



http://os4depot.net/?function=showfile& ... vtx_dt.lha



Mit dem von Chris Young erstellten Datatype Vtx dt lassen sich CEPT-3-Formate (allgemein als Videotex-, Videotext-, Ansichtsdaten- oder Prestel-Frames bezeichnet) anzeigen. Es unterstützt nur Vollframes (960-Byte-Dateien mit 40 x 24 Zeichen).



Die Neuerungen sind:

