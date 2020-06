Amiga Future Nachrichten Portal

Shaderjoy V1.10 veröffentlicht Published 30.06.2020 - 13:27 by HelmutH



http://os4depot.net/?function=showfile& ... derjoy.lha



Juha Niemimaki hat im OS4Depot eine neue Version von Shaderjoy, ein Prototyp eines OpenGL-Shader-Codes veröffentlicht, mit dem sich digitale Kunst unter AmigaOS 4 erstellen läst.



Änderungen in dieser Version sind:

- Tooltyp EDITOR hinzugefügt. Wenn aktiviert, erlaubt es die Bearbeitung im Fenstermodus.

- die Werkzeugtypen FONTNAME und FONTSIZE hinzugefügt, um die Schriftart des Editors zu konfigurieren.

- Tooltyp EDITORNAME hinzugefügt, um das externe Editor-Tool zu definieren.

- Leerer Mauszeiger im Vollbildmodus, wenn die Maus inaktiv ist.

- Ermöglicht das Umschalten des Pausenmodus mit der LEERTASTE.

- Pause beim Laden eines Shaders.

- Aktualisiert die Anzeige auch im Pausenmodus, jedoch langsamer.

