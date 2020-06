Amiga Future Nachrichten Portal

Amigakit: ZORRAM A2000 Zorro II Memory Expansion Published 29.06.2020 - 12:07 by AndreasM



Eigenschaften:



* Erweitert einen Amiga 2000 um 8 MB schnellen Speicher

* Jumper zur Auswahl von 0 MB (AUS), 4 MB, 5,5 MB oder 8 MB

* Auto-Config- Keine Software erforderlich

* Kompatibel mit allen Amiga 2000-Motherboard-Versionen



Wir freuen uns, dieses hochwertige Produkt zu unseren günstigen Preisen in die Community zu bringen.



