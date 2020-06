Amiga Future Nachrichten Portal

Flashback 20/20 feat. Amiga 35 Teilnehmer - Update: Neue Termine im Juni 2021 Published 29.06.2020 - 12:06

Hallo,



Ich schreibe Euch, weil Ihr entweder Gast, Teilnehmer, Aussteller oder Sponsor unserer Veranstaltung seid, die Ende Juni dieses Jahres stattfinden soll:

Flashback 20/20 feat. Amiga 35.

Bitte lest die folgenden Informationen sorgfältig durch, da sich das Datum der Veranstaltung aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von Corona / COVID-19 geändert hat.



Auf der Welt ist viel los und aufgrund der aktuellen Situation sehen wir keine andere Möglichkeit, als die Veranstaltung auf den 26. und 27. Juni 2021 zu verschieben. Ein ganzes Jahr später also. Alle Tickets bleiben für die neuen Daten gültig.



Obwohl die Maßnahmen in den Niederlanden weniger streng sind als in den vergangenen Monaten, müssen wir als Organisatoren einer solch großen Veranstaltung viele Dinge berücksichtigen, garantieren und einhalten. Die größte Auswirkung auf die Veranstaltung ist natürlich die Abstandsregelung. Diese Regeln gelten weiterhin und so einfach nicht dieselbe.



Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass wir eine internationale Veranstaltung organisieren. Wir haben Redner und Gäste aus der ganzen Welt und auch aus Ländern, in denen die Situation derzeit noch viel schlimmer ist. Es wäre unfair und ungerecht, diesen Menschen die Chance zu nehmen, an dem teilzunehmen, was (noch) verspricht, das beste Retro-Computer-Event seit Jahren zu sein.



Am liebsten hätten wir Flashback 20/20 feat. Amiga 35 in diesem Jahr - leider hat sich Corona in den Weg gestellt. Das Letzte wäre es, die Veranstaltung abzusagen, also haben wir einen Backup-Plan vorbereitet. Wir freuen uns jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Juni und hoffen, dass Ihr immer noch so engagiert sind wie wir.



Alle Aussteller- und Gastbestätigungen gelten für die neuen Termine. Wenn wir ein Hotelzimmer für Euch gebucht haben, ändern wir die Daten für die neue Reservierung. Wenn wir einen Flug für Euch gebucht haben oder buchen sollten, werden wir Euch zu einem näheren Zeitpunkt der Veranstaltung kontaktieren, um die Optionen abzusprechen und den richtigen Flug (neu) buchen. Wenn Ihr selbst ein Hotel gebucht habt und es eines unserer bevorzugten Hotels ist (wie auf unserer Website aufgeführt), wendet Euch sich bitte direkt an diese. Die Situation und das neue Datum ist bekannt. Wer ein Hotel gebucht und/oder selbst fliegt, wendet sich bitte dort hin, um die Reservierung zu ändern. Die meisten Hotels und Fluggesellschaften waren sehr nachsichtig, wenn es darum ging, Änderungen in diesen schwierigen Zeiten zu ermöglichen.



Wir freuen uns jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Juni und hoffen, dass Ihr immer noch so engagiert seid wie wir. Wir werden dafür sorgen, dass wir die zusätzliche Zeit nutzen, um uns auf eine noch bessere Veranstaltung vorzubereiten!



Im Namen des gesamten Flashback 20/20 Teams



Traf vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,



René van der Steen

