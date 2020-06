Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News Juni 2020 Published 28.06.2020 - 15:54 by AndreasM

Alte Amiga Future Ausgabe 118 + 119 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 118 + 119 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem



Deutsche Hefte online lesen:

Englische Hefte online lesen:



https://www.amigafuture.de





7.6.2020

Amiga Future 145 Member-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 145 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





9.6.2020 + 12.6.2020 + 26.6.2020

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Nicky Boom

Nicky Boom 2

VideoTitler



app.php/dlext/index



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





16.6.2020

Amiga Future 145 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 145 (Juli/August 2020) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Review Fred's Journey

Special AmigaOS 3.1.4 Teil 6

Interview Andre Zeps (Tiny Litzle Slug)



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link:



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen:

Heft bestellen:



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





18.6.2020

Amiga Future 145 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 145 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





19.6.2020

Statusbericht Amiga Future News App für Android



Seit nun über drei Jahren gibt es schon die Amiga Future News App für Android, die euch regelmäßig mit aktuellen Amiga News versorgt.



In diesem drei Jahren wurde die App 1843 mal auf einen Android Gerät installiert.



Über 600 User nutzen die App regelmäßig auf ihren Geräten.



Bei den Bewertung in Google Playstore stehn wir auch nicht gerade schlecht da. Ne schöne 4,8er Bewertung (von 5) ist eigentlich ganz beachtlich.



Insgesamt sind die Zahlen besser als wir anfangs gerechnet haben. Aber natürlich wäre es toll wenn noch mehr User die App nutzen würden.



Da jetzt mit Sicherheit die Frage nach einer IOS-Version der App kommen wird: Sobald wir einen Programmierer dafür gefunden haben, wird es auch für Apple-Geräte eine News-App geben.



https://play.google.com/store/apps/deta ... uture.news





26.6.2020

APC&TCP übernimmt auch den digitalen Vertrieb des"Amiga Joker"



APC&TCP freut sich bekannt zu geben, das wir ab sofort auch den digitalen Vertrieb der Spiele-Fachzeitschrift "Amiga Joker" übernehmen.



Das PDF (und natürlich auch weiterhin die Print-Ausgabe) von Ausgabe 1/17 des "Amiga Joker" ist ab sofort im Onlineshop erhältlich, unter der Adresse



Über Amiga Joker:



Der Amiga Joker war Deutschlands erste und größte Fachzeitschrift für Amigaspiele und begeisterte seine Leser von Aufgabe 11/1989 bis Ausgabe 10-11/1996 mit erfrischendem Schreibstil, unverwechselbaren Testberichten und unschlagbare Autoren. So kommt es, dass selbst heute noch viele auf die nächste Ausgabe warten, die für den 29. November 1996 angekündigt war und leider nicht mehr erscheinen konnte.



Nach einer kleinen Auszeit sind Dr. Freak, Brork, Mixer, der Joker und das Team zurück: Zum Community-Event Amiga32 in Neuss erschien am 28. Oktober 2017 eine vollkommen neue Ausgabe des Amiga Jokers in limitierter Auflage - frisch zubereitet vom originalen Amiga Joker-Team, im original Amiga Joker-Layout.



Von Begeisterten für Fans!



Heftumfang: 44 Seiten



Themen der Ausgabe unter anderem:



+ Neue Spiele 2018: So entsteht RESHOOT R

+ Alt gegen neu: Siedler, Lotus, Stardust - Amiga-Klassiker vs. aktuelle Hits

+ Amiga Joker total nackt: Geheimnisse der Redaktion und Geschichten, die noch niemand kennt

+ Factor 5 Extra: Die Turrican-Macher packen aus - Erfolge, Raubkopien, Comeback-Pläne



http://www.apc-tcp.de

https://www.amigashop.org





28.6.2020

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



26 Jun 2020 - Code name Hell Squad - Software erfolgreich geprüft

26 Jun 2020 - Code name Hell Squad - Lösung erfolgreich geprüft

26 Jun 2020 - Code name Hell Squad - Lösung aktualisiert

26 Jun 2020 - Chuck Yeager´s Advanced Flight Trainer 2.0 - Lösung aktualisiert

19 Jun 2020 - Chaos strikes back - Lösung aktualisiert

19 Jun 2020 - Nicky 2 - Download-Link hinzugefügt

12 Jun 2020 - Chaneques - Lösung erfolgreich geprüft

12 Jun 2020 - Chaneques - Lösung aktualisiert

12 Jun 2020 - Chaneques - Lösung aktualisiert

12 Jun 2020 - Champions of Krynn - Lösung aktualisiert

12 Jun 2020 - Chambers of Shaolin - Lösung aktualisiert

12 Jun 2020 - Nicky Boom - Download-Link hinzugefügt

05 Jun 2020 - Castlevania - Lösung aktualisiert

29 Mai 2020 - Castle of Dr. Brain - Software erfolgreich geprüft

29 Mai 2020 - Castle of Dr. Brain - Lösung erfolgreich geprüft

