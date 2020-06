Amiga Future Nachrichten Portal

TRSI – 30-jähriges Jubiläum einer echten Szene-Größe Published 29.06.2020 - 11:57 by AndreasM



Weiter unter Am 29. Juni 1990 schlossen sich die beiden Gruppen Tristar und Red Sector zu TRSI zusammen. Über viele Jahre hinweg dominierte man auf dem C64, Amiga und dem PC die Releaser-Szene. Später erfand sich die Gruppe neu, was ihr ein dauerhaftes Überleben zu sichern scheint.Weiter unter https://tarnkappe.info/trsi-30-jaehrige ... e-groesse/

