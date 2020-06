Amiga Future Nachrichten Portal

Treiber: UGTablet.usbfd V1.7 erschienen Published 28.06.2020 - 12:59 by HelmutH



http://os4depot.net/?function=showfile& ... tablet.lha



Dies ist eine neue Version von Andy Broad entwickeltem Treiber für UGTABLET-basierte Grafiktabletts.



Es wurde speziell mit dem XP-Pen Deco01 Tablet getestet.

Andere Tablets mit der gleichen ID sollte auch mit dem Treiber arbeiten.



Änderungen in V1.7:

- Passt die UCLogic-Rahmenbedingungen für UGTablet an

- Ersetzt alle deprokierten Funktionen

- Unterstützung für X- und Y-Achsen-Neigung hinzufügen

