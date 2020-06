Amiga Future Nachrichten Portal

Treiber: atheros5000.device V1.6 veröffentlicht Published 28.06.2020 - 12:49 by HelmutH



http://os4depot.net/?function=showfile& ... os5000.lha



Neil Cafferkey hat die atheros5000.device in der Version V1.6 im OS4Depot bereit gestellt.

Der SANA-II-Netzwerktreiber für PCI Wireless Ethernet Karten basiert auf dem Chipsatz der Atheros AR5000-Serie

und unterstützt WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselungen, einschließlich TKIP- und CCMP-Verschlüsselungsmodi (AES).



Einzelheiten zu kompatiblen Karten finden Sie in der im Archiv enthaltenen Anleitung.



Änderungen in dieser Version sind:

- Verbesserte Stabilität unter starker Last.

- Inkompatibilität mit SAM-Systemen behoben.

- Verwendung vom Hardwarefunktionen für TKIP MIC auf bestimmten Karten.

- Ein Speicherverlust wurde behoben.

