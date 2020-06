Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #111 veröffentlicht Published 29.06.2020 - 11:55 by AndreasM



In dieser Ausgabe könnt Ihr über ein schönes Abenteuer für Spectrum nachlesen, das auf Doctor Who basiert, dessen Name für Lizenzprobleme in Doctor What geändert wurde!



Natürlich gibt es noch viel mehr interessante Spiele zu lesen und eines der Top-Themen dieser Ausgabe ist The Neverending Story, das Sie in die magische Welt von Fantasia entführt.



Downloads:



Facebook:

https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/



SendSpace:

https://www.sendspace.com/file/vk8v54



Mega:

