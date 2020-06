Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 28.06.2020 - 12:19 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Beneath a Steel Sky #03: Gegrillter Sicherheitsmann (RetroPlay/Amiga)



Gutes Timing ist alles! Hoppla - beinahe wäre der Sprung in die Tiefe im Schmelzofen gelandet. Unserem Kompagnon sind Flügel gewachsen, und die beiden Protagonisten stacheln sich gegenseitig zu Höchstleistungen an auf dem Weg nach draußen... Joey benutzt Teleskoparm mit Türöffner, Reich stattet uns einen Besuch ab und zwei Feuerbälle später gibt es ein Problem weniger. Was zum Geier ist da gerade passiert?! Und wer sind Linc und Overmann?



https://www.youtube.com/watch?v=to2NpmlVWzs





Beneath a Steel Sky #04: Schweißen macht Laune! (RetroPlay/Amiga)



Zeit für Upgrades! Jetzt, wo die Arbeit Dank unseres kleinen... (räusper)... mechanischen Optimierungseinsatzes kurzfristg auf Eis liegt, steht einem neuen Outfit für Joey (fast) nichts mehr im Weg. Und schon kommt der erste Arbeitseinsatz - Schweißen macht Laune! Schon können wir Beute machen, die Taschen müssen nur tief genug sein - WD40 braucht man immer! Aber ach, wie gewonnen, so zerronnen - einer Inspektion halten wir nicht Stand. Immerhin sind wir das Butterbrot los.



https://www.youtube.com/watch?v=ZKQ8auupDow





Historyline #175: Pioniere aus Deutschland (RetroPlay Live/Amiga)



Rückblickend haben wir schon ein paar durchgeknallte Typen gehabt... Aber trotzdem haben wir nicht ALLES erfunden. Historische Ereignisse lassen uns Merksätze aus der hintersten Ecke unseres Hirns hervorkramen, während die ersten Kämpfe den Bildschirm zum Beben bringen. Die Statistik wird weitesrgehend ignoriert, getreu dem Motto: lass den Gegner einfach kommen. Technische Defizite können Hagen nicht von seinem Tun abbringen, aber es mangelt an Rohstoffen, um alles zu bauen, was wir wollen... Es reicht nichtmal für einen Ballon!



https://www.youtube.com/watch?v=xumsLaFxY1A





Nacktschnecke im Untergrund: Tiny Little Slug (Retro Today/Amiga)



Hintergrundgeschichte für den eiligen Leser: Eine Nacktschnecke hatte Langeweile und Hunger. Auf zur Erdbeere! Dennis und Markus kriechen in diesem "Drop&Slide" (also einem etwas abgewandelten Jump&Run) in Form einer niedlichen Schnecke durch schier endlose Höhlen voller Gefahren. Witzige Steuerung: hier wird nicht gesprungen, sondern geschleimt und gekrochen. Zur Not auch die Wände hoch und über Bodenlöcher drüber, aber bei Kanten wird's schwierig und die Schwerkraft fordert ihren Tribut. Knubbelige "Monster" machen das Vorwärtskommen tricky, aber zum Glück gibt's hier reichlich Checkpoints! Wir gehen auf wahnsinnige Geschwindigkeit - wheeeee!



