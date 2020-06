Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Akiko32 Board in der finale Testphase Published 27.06.2020 - 17:57 by AndreasM



Die Spezifikationen des Boards im Detail:



- 68030 mit 14 oder 50 MHz

- 64MB SDRam

- 2MB Chipram

- AGA Chipsatz mit Akiko Chip

- IDE Port

- Clockport

- 1MB CD32 oder Custom Kickstart

- Erweiterungssteckplätze für Netzwerkkarte und RGB-Anschluss

- I2C Bus onboard mit Spannungsüberwachung, Echtzeituhr, EDID und ICY-kompatiblem Anschluss

- Anschluss für Frontplatine

- MiniITX Format



Momentan wird noch an der CPLD-Firmware und an Software gearbeitet.



An der Homepage zum Akiko32 Board wird noch gearbeitet. Sie wird dann unter der Adresse Das Akiko32 Board, ein AGA-Rechner im MiniITX Format hat nun die finale Testphase erreicht. Erste Boards und Platinen werden voraussichtlich Anfang Juli an die Tester verschickt. Nach einem erfolgreichen Testlauf werden die Unterlagen zum Board dann für nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht.Die Spezifikationen des Boards im Detail:- 68030 mit 14 oder 50 MHz- 64MB SDRam- 2MB Chipram- AGA Chipsatz mit Akiko Chip- IDE Port- Clockport- 1MB CD32 oder Custom Kickstart- Erweiterungssteckplätze für Netzwerkkarte und RGB-Anschluss- I2C Bus onboard mit Spannungsüberwachung, Echtzeituhr, EDID und ICY-kompatiblem Anschluss- Anschluss für Frontplatine- MiniITX FormatMomentan wird noch an der CPLD-Firmware und an Software gearbeitet.An der Homepage zum Akiko32 Board wird noch gearbeitet. Sie wird dann unter der Adresse http://www.akiko.computer erreichbar sein.

Back to previous page