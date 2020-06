Amiga Future Nachrichten Portal

APC&TCP übernimmt auch den digitalen Vertrieb des Amiga Joker Published 24.06.2020 - 15:10 by AndreasM



Das PDF (und natürlich auch weiterhin die Print-Ausgabe) von Ausgabe 1/17 des "Amiga Joker" ist ab sofort im Onlineshop erhältlich, unter der Adresse



Über Amiga Joker:



Der Amiga Joker war Deutschlands erste und größte Fachzeitschrift für Amigaspiele und begeisterte seine Leser von Aufgabe 11/1989 bis Ausgabe 10-11/1996 mit erfrischendem Schreibstil, unverwechselbaren Testberichten und unschlagbare Autoren. So kommt es, dass selbst heute noch viele auf die nächste Ausgabe warten, die für den 29. November 1996 angekündigt war und leider nicht mehr erscheinen konnte.



Nach einer kleinen Auszeit sind Dr. Freak, Brork, Mixer, der Joker und das Team zurück: Zum Community-Event Amiga32 in Neuss erschien am 28. Oktober 2017 eine vollkommen neue Ausgabe des Amiga Jokers in limitierter Auflage - frisch zubereitet vom originalen Amiga Joker-Team, im original Amiga Joker-Layout.



Von Begeisterten für Fans!



Heftumfang: 44 Seiten



Themen der Ausgabe unter anderem:



+ Neue Spiele 2018: So entsteht RESHOOT R

+ Alt gegen neu: Siedler, Lotus, Stardust - Amiga-Klassiker vs. aktuelle Hits

+ Amiga Joker total nackt: Geheimnisse der Redaktion und Geschichten, die noch niemand kennt

+ Factor 5 Extra: Die Turrican-Macher packen aus - Erfolge, Raubkopien, Comeback-Pläne



http://www.apc-tcp.de

