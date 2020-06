Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

FreePascal 3.2.0 veröffentlicht Published 21.06.2020 - 12:49 by AndreasM



Die finale Version 3.2.0 von FreePascal wurde veröffentlicht. Dies ist die erste finale Version, die das vollständige Amiga-Style-System enthält.

Vor einer Weile habe ich einige zusätzliche Arbeiten durchgeführt, um auch ein Amiga-System-Installationsprogramm zu erstellen, das ebenfalls mit veröffentlicht wird.

Heute veröffentlichte ich auch die 3.2.0 FreePascal-Pakete für Amiga 68k, Amiga OS4, AROS für ARM, AROS für i386 und MorphOS. Außer AROS für x86_64, da dies immer noch zu instabil ist (am AROS 64-Bit wird noch immer gearbeitet)



https://blog.alb42.de/ ALB42 schreiben:Die finale Version 3.2.0 von FreePascal wurde veröffentlicht. Dies ist die erste finale Version, die das vollständige Amiga-Style-System enthält.Vor einer Weile habe ich einige zusätzliche Arbeiten durchgeführt, um auch ein Amiga-System-Installationsprogramm zu erstellen, das ebenfalls mit veröffentlicht wird.Heute veröffentlichte ich auch die 3.2.0 FreePascal-Pakete für Amiga 68k, Amiga OS4, AROS für ARM, AROS für i386 und MorphOS. Außer AROS für x86_64, da dies immer noch zu instabil ist (am AROS 64-Bit wird noch immer gearbeitet)

Back to previous page