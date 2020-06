Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 21.06.2020 - 10:11 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:





Schnee im Sommer (Die Outtakes #26)



Heute bei den Outtakes: Wintergesang, Sitztanz und knackende Nacken



https://www.youtube.com/watch?v=04krYRu-x-E





Beneath a Steel Sky #01: Absturz in Union City (RetroPlay/Amiga)



Ein neues Spiel, ein neues Gesicht - wir stürzen uns auf einen Klassiker, und diesmal mit dabei ist Gast-Star Falk von den Mindcrusher Studios, dessen Stimme vielen aus unseren Hörspielen (und nicht nur diesen) bekannt vorkommen dürfte. In diesem grafisch sehr ansprechenden Adventure begeben wir uns in eine Cyberpunk-Welt, die im düsteren Science Fiction Szenario Australiens gesetzt ist, und schlüpfen in die Rolle des sich auf der Flucht befindenden Robert Foster. Passend dazu gibt es eine dramatische und stimmungsvolle Vorgeschichte - lasst euch überraschen von unserem dramatischen Intro-Hörspiel!



https://www.youtube.com/watch?v=FVQOyMG-cyw





Beneath a Steel Sky #02: Der fluchende Roboter-Freund (RetroPlay/Amiga)



Die Notausgangstür, die sich nicht öffnen ließ, war wohl nicht ganz ohne Grund verschlossen... Hoppla. Schauen wir uns einmal um - wir befinden uns in Union City, eine Stadt gespickt mit Hochhäusern und Gebäudeschluchten, aber bevor wir uns in die Tiefen stürzen, lassen wir lieber andere in dem Glauben und stibitzen uns wieder zurück. Dies ist kein Sierra-Spiel, und unsere Hände bleiben auf Handschuh-Größe. Play it cool. Wir sind ja hier nur auf der Flucht... Roboter Joey feiert sein Comeback und wir erleben die Geburt eines spannenden Duos.



https://www.youtube.com/watch?v=FC7rFgi1j5s





Historyline #174: Klemmbausteine und Ballone (RetroPlay Live/Amiga)



Mission #14 - in einem Rutsch werden wir die für euch, zusammen mit unseren Live-Zuschauern, im Sturm durchspielen! Mit leichten technischen Startschwierigkeiten... aber hey - wir gewinnen auf jeden Fall. Versprochen. Und für das nächste Mal suchen wir auch die passenden und partyerprobten Gasmasken. Wir kühlen uns in winterlichen Gefilden ab und verschaffen uns erst einmal einen Überblick. Der Feind hat eine starke Startposition, da müssen wir uns mal überlegen, wie wir glimpflich in die Schlacht kommen und nicht gleich überrannt werden... Ab in die Lüfte!



https://www.youtube.com/watch?v=zRBzz_GcUmY





Amiga-Games von SSI, Team 17 und mehr (Retro ausgepackt #45)



Premiere bei "Retro ausgepackt": Hagen hat diesmal auch etwas zum auspacken dabei. Was sich wohl in dem unscheinbar aussehenden Briefumschlag verbirgt?

Außerdem haben wir auch wieder ein paar Päckchen mit Amiga-Games, um weitere Lücken in der Sammlung zu schließen - diesmal u.a. mit SSI und Team 17.



