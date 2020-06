Amiga Future Nachrichten Portal

AmiWest 2020: am 24. und 25. Oktober Published 20.06.2020 - 12:17 by AndreasM



Veränderungen gehören seit 2020 zur "Tagesordnung". Da wir nun auch nicht für die AmiWest planen konnten hat sich auch unser Blog verschoben.



Die lokalen Bedingungen haben sich hier stabilisiert. Unser Hotel hat letzte Woche wieder seine ersten Veranstaltungen ermöglicht und bestätigen auch aktuelle Verträge.



So werden wir im Oktober wieder hier sein. Die noch bestehenden internationalen Reisebeschränkungen halten unsere internationalen Teilnehmer und Sponsoren vorerst weitgehend davon ab, teilzunehmen. Änderungen an unserem Vertrag ermöglichen es uns jedoch, unser ursprüngliches zweitägiges Format für AmiWest fortzusetzen.



Wir sind gerade dabei, Aussteller zu bestätigen. Die Aussteller erhalten in Kürze eine E-Mail bezüglich Ihrer Teilnahme an AmiWest 2020. In unserem Blog findet Ihr alle Updates.



Denkt also daran: AmiWest 2020 und die damit verbundenen Veranstaltungen finden am 24. und 25. Oktober 2020 im Holiday Inn Express, 2224 Auburn Blvd., Sacramento, CA, statt. Ihr könnt eEUre Teilnahme nun einplanen. Bringt auch neue Besucher mit.

Auf unserer Website unter amiwest.net findet Ihr die neuesten Informationen. In diesem Blog findet Ihr aktuelle Nachrichten zur Show. Wir sehen uns im Oktober!



