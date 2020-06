Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AmiBlitz 3.7.4 veröffentlicht Published 19.06.2020 - 14:21 by AndreasM



Änderungen:



- Neuer Tooltype "CURSORSTYLE" mit den Stilen "block", "line" und "underline" hinzugefügt

- Neue Tooltype/Konfigurationseinstellung "ASKBEFOREQUIT" hinzugefügt: Nachfrage beim Schließen.

- Neue Doppelklick-Funktion hinzugefügt: Bei Doppelklick auf ein Quellwort werden alle Vorkommen im Beschriftungslistenfenster angezeigt

- Neue Suchfunktion hinzugefügt: Beim Öffnen des Suchfensters wird das aktuelle Wort automatisch zum Such-Gadget hinzugefügt

- Neues Tastenkürzel hinzugefügt: ALT + Linkspfeil/Rechtspfeil: Aktuelle Zeile nach oben/unten verschieben

- Neues Tastenkürzel hinzugefügt: STRG + Linkspfeil/Rechtspfeil bewegt den Cursor zum Wortanfang/-ende

- Paket "NIB.include" aus AmiNet für die Anzeige von Symbolen hinzugefügt

- Geänderte Einstellungen: Minimale Bildschirmauflösung für den Screenrequester in den Ide-Einstellungen auf 640 x 480 festgelegt

- Eventhandling-Code des Quellfensters geändert (teilweise von asm nach ab3 konvertiert)

- Die Grenzlinien wurden von 6 auf 2 geändert (Cursorabstand nach oben/unten, von dem aus das Quellfenster nach oben / unten rollt).

- Scoll-Problem beim Markieren von Blöcken mit der Maus beim Scrollen behoben (war zu schnell)

- Berechnung der sichtbaren Spalten, um die volle Fensterbreite des Quellfensters zu nutzen behoben.

- Das Problem #7 bei Quelldateien mit Dateierweiterungen in Großbuchstaben (* .AB3) wurde behoben.

- Anzeigeproblem mit mehr als 1 GB verfügbarem Chip / schnellem Speicher behoben (danke an mdbergmann)

- Paketkorrektur: In der REDDebugger-Datei ist nun das Ausführbar-Bit gesetzt (danke an mdbergmann)

- kleinere Lokalisierungskorrekturen



https://github.com/AmiBlitz/AmiBlitz3/r ... tag/v3.7.4

https://www.amiblitz.de/ AmiBlitz wude in der Version 3.7.4 veröffentlichtÄnderungen:- Neuer Tooltype "CURSORSTYLE" mit den Stilen "block", "line" und "underline" hinzugefügt- Neue Tooltype/Konfigurationseinstellung "ASKBEFOREQUIT" hinzugefügt: Nachfrage beim Schließen.- Neue Doppelklick-Funktion hinzugefügt: Bei Doppelklick auf ein Quellwort werden alle Vorkommen im Beschriftungslistenfenster angezeigt- Neue Suchfunktion hinzugefügt: Beim Öffnen des Suchfensters wird das aktuelle Wort automatisch zum Such-Gadget hinzugefügt- Neues Tastenkürzel hinzugefügt: ALT + Linkspfeil/Rechtspfeil: Aktuelle Zeile nach oben/unten verschieben- Neues Tastenkürzel hinzugefügt: STRG + Linkspfeil/Rechtspfeil bewegt den Cursor zum Wortanfang/-ende- Paket "NIB.include" aus AmiNet für die Anzeige von Symbolen hinzugefügt- Geänderte Einstellungen: Minimale Bildschirmauflösung für den Screenrequester in den Ide-Einstellungen auf 640 x 480 festgelegt- Eventhandling-Code des Quellfensters geändert (teilweise von asm nach ab3 konvertiert)- Die Grenzlinien wurden von 6 auf 2 geändert (Cursorabstand nach oben/unten, von dem aus das Quellfenster nach oben / unten rollt).- Scoll-Problem beim Markieren von Blöcken mit der Maus beim Scrollen behoben (war zu schnell)- Berechnung der sichtbaren Spalten, um die volle Fensterbreite des Quellfensters zu nutzen behoben.- Das Problem #7 bei Quelldateien mit Dateierweiterungen in Großbuchstaben (* .AB3) wurde behoben.- Anzeigeproblem mit mehr als 1 GB verfügbarem Chip / schnellem Speicher behoben (danke an mdbergmann)- Paketkorrektur: In der REDDebugger-Datei ist nun das Ausführbar-Bit gesetzt (danke an mdbergmann)- kleinere Lokalisierungskorrekturen

Back to previous page