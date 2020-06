Amiga Future Nachrichten Portal

Exutil 1.1.1 veröffentlicht Published 19.06.2020 - 13:55 by AndreasM



Dies ist ein kleines Dienstprogramm zum Batch-Umbenennen von Bildern nach Datum sortierten Namen, basierend auf Exif-Datumsinformationen oder nach Dateidatum mit einem integrierten Miniaturbild-Viewer.

Es ist in erster Linie das Ergebnis des Spielens mit RapaGUI und Hollywood.

Bis jetzt ist dies ein sehr einfaches Werkzeug - in Zukunft können weitere Funktionen hinzugefügt werden.



Änderungen:



- Behoben: Nicht übereinstimmende Zeichenfolgen wurden behoben, die zu einem Umbenennungs- / Dateikommentarfehler führten

- neu: Der Status der Exif-Informationen wird durch einen grünen (gültigen) oder roten (nicht gültigen) Strich auf jedem Miniaturbild angezeigt

- neu: Durch Klicken auf eine Miniaturansicht zeigt eine Toastnachricht das Exif-Datum der Datei an

- Verbesserte Update-Benachrichtigung

- einige kleinere Korrekturen

- zusammengestellt mit brandneuem Hollywood 8



