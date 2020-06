Amiga Future Nachrichten Portal

WBCutnPaste 1.0 veröffentlicht Published 19.06.2020 - 13:53 by AndreasM



WBCutnPaste ist eine kleine Sammlung von ARexx-Skripten, die Workbench grundlegende Aktionen zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Dateien bieten. Es fügt optional dem Tools-Menü Elemente hinzu oder kann mit bevorzugtem Hotkey oder Menüeditor verwendet werden.



Ich habe die Basisversionen dieser Skripte vor vielen Jahren geschrieben und wurde jetzt an sie erinnert. Deshalb habe ich beschlossen, sie aufzuarbeiten und für alle freizugeben, die sie möglicherweise nützlich finden.



http://aminet.net/package/util/wb/WBCutnPaste

