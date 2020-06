Amiga Future Nachrichten Portal

MEGA65 Vorbestellungen offen, AmigaOS-Kompatibilität möglich Published 19.06.2020 - 14:30 by AndreasM

https://mega65.org Nach einer längeren Entwicklungs- und Testphase ist das gemeinsame deutsch-australische Team hinter dem MEGA65-Computer soweit, Vorbestellungen für die sogenannten "dev units" zu starten, die eine gemeinsame Plattform für angehende Software- und Hardwareentwickler bilden sollen, die sich für den Open-Source-Computer interessieren. Während der M65 in jeder Hinsicht eine Kopie des Commodores Commodore 64 Nachfolger ist - der Commodore 65, ermöglicht die Open-Source-Plattform und seine fortschrittliche FPGA-Architektur es jedem, das ursprünglichem C65-Design zu verbessern - einschließlich der Implementierung der Unterstützung für sein Cousin-Betriebssystem, AmigaOS.Amiga-Anwender können die umfangreiche Hardware-Funktion des Mega 65 zusätzlichem interessant finden, da sie Ethernet-Konnektivität, zwei DSUB-9-Joystick-/Maus-Ports, HDMI-Videoausgang und ein 3,5"-High-Density-Diskettenlaufwerk umfasst.Die Vorbestellung beginnt am Donnerstag, den 18. Juni um 09:00 Uhr MEZ auf mega65.org. Während der Preis von 999 € für einige hoch erscheinen mag, versichert Projektsprecher Dr. Paul Gardner-Stephen, dass der hohe Preis durch seine begrenzte Produktionsauflage und sein Acrylgehäuse gerechtfertigt wäre. Gardner-Stephens sagt, dass Devkits begehrte Sammlerstücke sind und sieht den Einsteigen in das Projekt in dieser Phase als Investition.Die Consumer-Version im Spritzgussgehäuse wird voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2021 im Handel erscheinen.

