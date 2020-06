Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Statusbericht Amiga Future News App für Android Published 19.06.2020 - 12:29 by AndreasM



In diesem drei Jahren wurde die App 1843 mal auf einen Android Gerät installiert.



Über 600 User nutzen die App regelmäßig auf ihren Geräten.



Bei den Bewertung in Google Playstore stehn wir auch nicht gerade schlecht da. Ne schöne 4,8er Bewertung (von 5) ist eigentlich ganz beachtlich.



Insgesamt sind die Zahlen besser als wir anfangs gerechnet haben. Aber natürlich wäre es toll wenn noch mehr User die App nutzen würden.



Da jetzt mit Sicherheit die Frage nach einer IOS-Version der App kommen wird: Sobald wir einen Programmierer dafür gefunden haben, wird es auch für Apple-Geräte eine News-App geben.



https://play.google.com/store/apps/deta ... uture.news Seit nun über drei Jahren gibt es schon die Amiga Future News App für Android, die euch regelmäßig mit aktuellen Amiga News versorgt.In diesem drei Jahren wurde die App 1843 mal auf einen Android Gerät installiert.Über 600 User nutzen die App regelmäßig auf ihren Geräten.Bei den Bewertung in Google Playstore stehn wir auch nicht gerade schlecht da. Ne schöne 4,8er Bewertung (von 5) ist eigentlich ganz beachtlich.Insgesamt sind die Zahlen besser als wir anfangs gerechnet haben. Aber natürlich wäre es toll wenn noch mehr User die App nutzen würden.Da jetzt mit Sicherheit die Frage nach einer IOS-Version der App kommen wird: Sobald wir einen Programmierer dafür gefunden haben, wird es auch für Apple-Geräte eine News-App geben.

Back to previous page