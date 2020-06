Amiga Future Nachrichten Portal

Old School Game Blog YouTube-Kanal - Viele neue Videos hinzugefügt Published 17.06.2020



Der YouTube-Kanal des Old School Game Blogs wurde kürzlich mit vielen neuen Aufnahmen von Amiga-Demos und -Intros aktualisiert.



Es gibt einige Produktionen auf Pouet.net, zu denen es keine Videos gibt.

Ich dachte, es würde Spaß machen, einige alte Produktionen noch einmal zu besuchen und gleichzeitig ein Video davon zu machen.



Bitte schaut in den Kanalund klickt auch auf Schaltfläche "Abonnieren". Danke im Voraus.



