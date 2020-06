Amiga Future Nachrichten Portal

PassPocket 1.0 veröffentlicht Published 15.06.2020 - 14:10 by AndreasM



PassPocket ist ein Passwort-Manager für den Amiga. Es speichert Benutzernamen, Kennwörter und zugehörigen Website-Adressen in einer Datenbank, die mit einem Hauptkennwort verschlüsselt ist.



Man muss sich nun nur noch an das eine Passwort erinnern. Nun kann man alle Passwörter so lang und kryptisch erstellen, wie es auch Sicherheitsexperten empfehlen, und hat diese nun auch für selten besuchte Webseiten schnell wieder zur Hand.



http://aminet.net/package/util/misc/PassPocket PassPocket wurde in der Version 1.0 veröffentlicht.

