Digital Talk #108 erschienen Published 15.06.2020 - 13:19 by AndreasM



Ausgabe 108 unseres Diskettenmagazins für den Commodore 64 - Digital Talk - ist bereits zur Samstag Nacht erschienen - diese stellt meine Abschiedsausgabe als Chefredakteur dar. Bis eine Nachfolge gefunden wurde, liegt das Magazin erstmal auf Eis.



http://nemesiz4ever.de/index.php?articl ... erschienen



Mirror: Das Digital Talk Team schreibt:Ausgabe 108 unseres Diskettenmagazins für den Commodore 64 - Digital Talk - ist bereits zur Samstag Nacht erschienen - diese stellt meine Abschiedsausgabe als Chefredakteur dar. Bis eine Nachfolge gefunden wurde, liegt das Magazin erstmal auf Eis.Mirror: app.php/dlext/index?cat=32

