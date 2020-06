Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 14.06.2020 - 11:50 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Rescue on Fractalus! #1: Rettungsaktion auf dem Fraktalplaneten (RetroPlay Live/Atari)



Böse Aliens abschießen und gestrandete Piloten retten - klingt easy. Theoretisch zumindest. Jan und Dennis steigen ins Cockpit und starten aus dem Mutterschiff zur Rettungsmission auf den Planeten, wobei fiese Aliens die Bergung der gestrandeten Piloten verhindern wollen. Also Feuer frei auf die grünen Männchen! Oh, hoppla... das waren unsere Piloten? Jan am Knüppel, Dennis an der Konsole, der erste Landungsvorgang wird in die Wege geleitet und der dritte Pilot schafft es immerhin, in unser Bergungsschiff zu steigen... Wir geloben Besserung, weiter geht's und wir genießen die cineastischen Zwischensequenzen!



https://www.youtube.com/watch?v=5r9llnep1AM





Rescue on Fractalus! #2: Im Kreuzfeuer der Aliens (RetroPlay Live/Atari)



Wir landen wieder... Die ersten Piloten konnten wir ohne größere Schwierigkeiten retten (nun, wenn man von den anfänglichen Problemchen absieht), aber so langsam zeigen die Aliens vermehrt Präsenz und die Rettungsmissionen gestalten sich herausfordernder. Jans Flug- und Schießkünste werden ebenso gefordert wie Dennis' Koordinationsfähigkeit an der Konsole. Die Außerirdischen nehmen uns unter Beschuss und wollen mit allen Mitteln verhindern, dass wir die gestrandeten Piloten einsammeln. Wird es uns trotz der Gegenwehr gelingen?



https://www.youtube.com/watch?v=XM2kgHBdLbg





Historyline #173: Sturm auf die Festungsinsel (RetroPlay Live/Amiga)



Wir könnten aus Versehen gewinnen, die Festungsinsel ist von Flugzeugen eingekreist und unsere Schiffchen gehen langsam auf Tauchfahrt. Kurzer Abstecher zu Seehandelsspielen und Piraten, Wirtschaftssims und Langzeitspielmotivation. Die Franzosen treten uns noch ein bisschen den Rasen kaputt, aber das unausweichliche Ende können sie bei allen Anstrengungen nicht mehr verhindern. Sieg auf ganzer Linie!



https://www.youtube.com/watch?v=CViWyGFE3vo





Der Tod lauert im Weltraum: Hibernated 1 (RetroToday/Amiga)



Gestrandet in den endlosen Weiten des Alls - eben noch im kuscheligen Winterschlaf auf dem Weg Nach Las Vegas... ach nee... Vega... also jedenfalls macht's einen Ruck und wir werden in der Rolle der Pionierin Olivia Lund aus dem Kryoschlummer gerissen, befinden uns zusammen mit der KI "Io" auf unserem Schiff "Polaris-7" und müssen nach 200 Jahren Schönheitsschlaf erstmal rausbekommen, was hier los ist und warum wir noch nicht am Ziel sind. Das Textadventure (richtig, Grafik: Fehlanzeige!) empfiehlt, eine Karte anzulegen - also schnappt sich Markus direkt Zettel und Stift, während Dennis sich mit dem Zwei-Wort-Parser daran macht, den allgemeinen Status in Erfahrung zu bringen. Ist das da draußen etwa... ein Alien-Raumschiff?!?



