Published 13.06.2020 - 12:50

ZZ9000-Kompendium: Stabile Firmware 1.6.2 und Treiber 1.6 sind jetzt verfügbar



Stabile Firmware 1.6.2 und Treiber 1.6 sind jetzt verfügbar. Außerdem wurden die Installations- und Benchmarks-Seiten aktualisiert.

V1.6.2 ersetzt V1.6 und V1.6.1, die öffentlich getestet wurden und immer noch Probleme mit CyberStorm MK I und MK II hatten. Änderungen (seit 1.5.1):



* Höhere Stabilität, insb. mit 68060 / CyberStorm. Besseres Ausgangssignal. 1.5.1 für Zorro III hatte ein fehlerhaftes FPGA-Timing. Wir haben endlich herausgefunden, dass dies ein Xilinx Vivado-Fehler ist.

* Verbesserte Lese- / Schreibgeschwindigkeit.

* Verbesserte Geschwindigkeit bei einigen P96-Zeichenfunktionen, insbesondere beim RectFill () -Muster.

* Korrekturen am Netzwerktreiber, einschließlich der Möglichkeit, bei Hardwarekonflikten zu INT2 anstelle von INT6 zu wechseln. Setzt dazu den Interrupt-Jumper am ZZ9000 auf INT2 und erstellen eine leere Datei ENVARC: ZZ9K_INT2

* Unified Scandoubler-Code ("Videocap") für Denise- und Videoslot-Sampling mit etwas besserer Zentrierung.



