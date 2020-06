Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Vultures to Vampires (neues Amiga Buch von Trevor & David) Published 13.06.2020 - 12:48 by AndreasM



Beginnend mit dem Tag, an dem Escom der Höchstbietende bei der Liquidatorauktion von Commodore in New York war (ich war dort), das spektakuläre Scheitern den Amiga wieder zu vermarkten und die schweren Jahre, in denen unser geliebter Computer von Unternehmen zu Unternehmen weitergereicht wurde. Viscorp, Quickpack, Gateway 2000 usw. und so weiter.



Dieses Buch lässt nichts unversucht aufzudecken, wie die Vermögenswerte von Commodore-Amiga zum Ziel einer Vielzahl von Unternehmen und Einzelpersonen wurden, von denen einige anscheinend nur daran interessiert waren, was sie finanziell heraus ziehen konnten. Sie zeigten auch kein Interesse an den vielen Anhängern die versuchten, den Traum am Leben zu erhalten.



Tatsächlich gab es so viele hinterhältige und manchmal bösartige Aktivitäten mit zahlreichen Unterlassungsklagen (einige sind bis heute noch nicht abgeschlossen!), dass eine dunkle Wolke über unsere einstige "Happy Go Lucky" -Community kam.



Währenddessen gab es in dieser düsteren Zeit aber auch einige geniale Einzelpersonen und Unternehmen, die vorher nie gesehene technologisch fortschrittliche Software und Hardware produziert und auf den Markt gebracht haben.



Dieses Buch enthüllt all die Unternehmen und Einzelpersonen mit negativen Auswirkungen und lobt all diejenigen, die sich gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt haben und dafür sorgen, dass der Amiga nicht nur existiert, sondern auch eine Zukunft in der Gemeinschaft hat.



- David John Pleasance



https://www.kickstarter.com/projects/46 ... o-vampires Hallo und willkommen bei meinem neuen Kickstarter für das Buch, das alles erzählen wird!Beginnend mit dem Tag, an dem Escom der Höchstbietende bei der Liquidatorauktion von Commodore in New York war (ich war dort), das spektakuläre Scheitern den Amiga wieder zu vermarkten und die schweren Jahre, in denen unser geliebter Computer von Unternehmen zu Unternehmen weitergereicht wurde. Viscorp, Quickpack, Gateway 2000 usw. und so weiter.Dieses Buch lässt nichts unversucht aufzudecken, wie die Vermögenswerte von Commodore-Amiga zum Ziel einer Vielzahl von Unternehmen und Einzelpersonen wurden, von denen einige anscheinend nur daran interessiert waren, was sie finanziell heraus ziehen konnten. Sie zeigten auch kein Interesse an den vielen Anhängern die versuchten, den Traum am Leben zu erhalten.Tatsächlich gab es so viele hinterhältige und manchmal bösartige Aktivitäten mit zahlreichen Unterlassungsklagen (einige sind bis heute noch nicht abgeschlossen!), dass eine dunkle Wolke über unsere einstige "Happy Go Lucky" -Community kam.Währenddessen gab es in dieser düsteren Zeit aber auch einige geniale Einzelpersonen und Unternehmen, die vorher nie gesehene technologisch fortschrittliche Software und Hardware produziert und auf den Markt gebracht haben.Dieses Buch enthüllt all die Unternehmen und Einzelpersonen mit negativen Auswirkungen und lobt all diejenigen, die sich gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt haben und dafür sorgen, dass der Amiga nicht nur existiert, sondern auch eine Zukunft in der Gemeinschaft hat.- David John Pleasance

Back to previous page