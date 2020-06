Amiga Future Nachrichten Portal

IBrowse 2.5.3 veröffentlicht Published 11.06.2020 - 23:43 by AndreasM



IBrowse 2.5.3 wurde veröffentlicht und kann jetzt heruntergeladen werden, um eine vorhandene IBrowse 2.5 Installation zu aktualisieren (OS4-Benutzer können auch ein Upgrade mit AmiUpdate durchführen).

Dies ist ein kostenloses Update für registrierte Besitzer von IBrowse 2.5.

Benutzer von IBrowse 2.4 und 1.x können über unseren Shop zu ermäßigten Preisen auf IBrowse 2.5.3 upgraden.

Wir hoffen, dass es allen in diesen seltsamen Zeiten gut geht!



Das Hauptziel dieser neuen Version war die Verbesserung der Leistung bei HTTPS-Verbindungen, da SSL auf 68k-Prozessoren relativ langsam ist. Trotz der Leistungsverbesserungen in AmiSSL 4.4 (4.6 ist übrigens jetzt verfügbar) kann in AmiSSL nicht viel mehr getan werden. Es sei denn, jemand kann 68k-Assembly-optimierte Versionen einiger Module schreiben (wie auch für PowerPC). Daher wurden nun einige andere Optionen genutzt, um die Leistung zu verbessern. Diese wurde in den letzten 3 Monaten im Beta-Test getestet, da an der HTTP-Engine noch wesentliche Änderungen erforderlich sind ...



Zwischenspeichern von SSL-Sitzungen

IBrowse 2.5.3 implementiert jetzt einen SSL-Sitzungscache für alle HTTPS-Verbindungen und unterstützt alle unterschiedlichen Sitzungs-/Ticketmethoden, die von TLSv1.0 bis TLSv1.3 verwendet werden. Auf diese Weise kann das anfängliche langsame Handshake bei nachfolgenden Verbindungen zum selben Host umgangen werden, wodurch die Leistung unter OS3 und sogar unter OS4 spürbar gesteigert wird. Die meisten Websites unterstützen dies.



Dauerhafte Verbindungen

Dies ist eine ältere HTTP-Funktion, die bisher noch nie in IBrowse implementiert wurde. Auch weil IBrowse immer darauf angewiesen war, mehrere Verbindungen zu Websites zu öffnen, was diese Funktion nicht wirklich lohnenswert machte. Dies kann jedoch für HTTPS-Verbindungen nützlich sein, da sie offen bleiben und wiederverwendet werden können, ohne dass die CPU-Zeit für die Neuverhandlung der SSL-Verbindung aufgewendet werden muss. Die Unterstützung für dauerhafte HTTP(S) -Verbindungen ist jetzt in IBrowse 2.5.3 enthalten (sie kann in den Einstellungen deaktiviert werden). Nicht alle Websites unterstützen dauerhafte Verbindungen und einige von ihnen halten Verbindungen nicht lange genug offen (z. B. 1 Sekunde).



Wir empfehlen, dass 68k Anwender die Einstellungen für die maximale Anzahl von Verbindungen und die maximale Anzahl sicherer Verbindungen in den Netzwerkeinstellungen besonders zu beachten. Diese Einstellungen müssen möglicherweise aufgrund der beiden oben beschriebenen neuen Funktionen neu abgestimmt werden. Wahrscheinlich sollte die Anzahl der sicheren Verbindungen nicht auf über 4 eingestellt werden, da sonst mehrere Verbindungen um die CPU-Zeit kämpfen und möglicherweise eine Zeitüberschreitung auftritt. Weniger Verbindungen können sich als schneller herausstellen. Wir empfehlen jedoch, mit diesen Einstellungen zu experimentieren.



