Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Tutorial für GameCreator RedPill Published 09.06.2020 - 12:22 by AndreasM



Es steht derzeit tatsächlich in den Kinderschuhen, basiert aber auf Ausprobieren und dem direkten Feedback des Entwicklers der Engine.



Das Tutorial ist unter



Wie im Tutorial steht: Es ist nicht das Ziel REDPILL komplett zu erklären, sondern zu zeigen wie man ein kleines Spiel fertig bekommt. Wie Jens Henschelauf A1k.org mitteilt, hat er angefangen ein deutsches Tutorial für den GameCreator "RedPill" zu schreiben.Es steht derzeit tatsächlich in den Kinderschuhen, basiert aber auf Ausprobieren und dem direkten Feedback des Entwicklers der Engine.Das Tutorial ist unter https://www.farbfinsternis.tv/redpill/ zu finden.Wie im Tutorial steht: Es ist nicht das Ziel REDPILL komplett zu erklären, sondern zu zeigen wie man ein kleines Spiel fertig bekommt.

Back to previous page