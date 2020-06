Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Spiele: Offline Tuniere im GAC Forum Published 08.06.2020 - 23:28 by HelmutH



http://www.german-amiga-community.de/vi ... hp?t=20605



Im German Amiga Community Forum finden immer wieder Offline Tuniere von Amiga Spielen statt.

Am 03.06.2020 wurde das Offline Tunier zum Spiel



Smash TV (1991) (Ocean)







gestartet.



Spielziel: höchste Punktzahl

