Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Omanko! V1.00 erschienen Published 08.06.2020 - 23:05 by HelmutH



https://www.morguesoft.eu/Paginas/Software2.htm



Omanko! ist ein winziges Web-Tool, das erstellt wurde, um die MD5- und CRC32-Prüfsummencodes für die Verwendung auf Ihren Websites zu erhalten. Sie können dieses Tool auch verwenden, um den Code für andere Jobs abzurufen oder wenn Sie den Code auf Richtigkeit mit Dateien vergleichen möchten

Sie können die Prüfsummencodes für alle Dateien abrufen. Dieses Programm ist sehr einfach mit den Drag & Drop-Dateien oder dem Laden einer Datei zu verwenden.



Das Programm benötigt den Hollywood ™ Player 8.0 mit Ausnahme von MorphOS ™ und AmigaOS4 ™.



Verfügbar in den Sprachen:

Englisch, Spanisch und Italienisch 07.06.2020 Omanko! V1.00 erschienenOmanko! ist ein winziges Web-Tool, das erstellt wurde, um die MD5- und CRC32-Prüfsummencodes für die Verwendung auf Ihren Websites zu erhalten. Sie können dieses Tool auch verwenden, um den Code für andere Jobs abzurufen oder wenn Sie den Code auf Richtigkeit mit Dateien vergleichen möchtenSie können die Prüfsummencodes für alle Dateien abrufen. Dieses Programm ist sehr einfach mit den Drag & Drop-Dateien oder dem Laden einer Datei zu verwenden.Das Programm benötigt den Hollywood ™ Player 8.0 mit Ausnahme von MorphOS ™ und AmigaOS4 ™.Verfügbar in den Sprachen:Englisch, Spanisch und Italienisch

Back to previous page