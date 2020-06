Amiga Future Nachrichten Portal

Lüttje Bookholler 1.80 erschienen Published 08.06.2020 - 23:32



Achim Pankalla schreibt auf



Diese Version enthält mal wieder ein kleines Funktionsupdate.

Neben den import von csv-datei der verschiedenen banken kann sie nun auch QIF-dateien im CASH format einladen. Andere sollten auch gehen, einfach mal probieren.

Nun könnt ihr auch exporte aus anderen Finanzprogrammen in LB einlesen.

An dieser Stelle vielen dank an den Tester, der diesen Wunsch äusserte und der mich dann auch tatkräftigt unterstützte.

Im zuge dieser arbeiten und sind noch einige andere Fehler/Probleme aus der Welt geschaffen worden und Erweiterungen geschaffen worden.



Näheres im readme.achtung!



Daten die mit 1.80 gespeichert werden, können nicht mehr mit 1.70 und kleiner gelesen werden!



Änderungen:



Bug: Fehlerhaftes einlesen der CSV-Importfilter, erstellt leere Einträge

Neu: Es wird nun auch ein QIF-Import angeboten

Änderung: Kein Trenner mehr zwischen importierten Vermerkzeilen

Änderung: Kategorienamen dürfen nun 47 Zeichen haben (neues Speicherformat)

Änderung: Mehr Adressbucheinträge und Kategorien

Bug: Adressbuch wird nicht richtig gelöscht beim Projekt schliessen

Bug: Fehlerhafter Speicherzugriff

Bug: Fehler beim Löschen von Konten, Kontoanzahl wird falsch angepasst

Bug: Fehler bei sichtbaren Konten korrigiert.

Bug: Freeze, wenn nach schliessen eines Projektes ein Neues erstellt wird.

Bug: Mögliche Instabiliät des OS nach verlassen von LB behoben.

Bug: Einige Probleme bei Kategorien behoben.

Änderung: Einige Kodeoptimierungen.



