Warp Firmware Pack v1.008 veröffentlicht Published 07.06.2020 - 11:09 by AndreasM



- USB / HID-Tastaturunterstützung

- Composite-USB-Geräte unterstützen u.A. Tastatur/Maus-Empfänger in einem kombinierten USB-Gerät

- Dynamisches Ein- und Aushängen der SD-Karte beim Einstecken/Entfernen

- Das Lesen von SD-Karte / USB-Laufwerk in WarpTool wurde hinzugefügt

- Kleinere RTC-Korrekturen

- FPGA-Temperatur zur Lüfterreglerlogik hinzugefügt

- Korrektur des Hostnamens im ESP32-WLAN-Modul



