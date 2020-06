Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 07.06.2020 - 10:39 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 06/2020: Agile Nacktschnecke, Grüße von Facebook und ein neuer Stream



Im Juni wird es endlich wieder Zeit für einen RetroPlay-Livestream: Am 6.6. spielen Hagen und Dennis ab 20:15 die nächste Historyline-Mission - seid dabei unter

Außerdem stellen wir Euch diesen Monat zwei neue Spiele bei Retro Today vor, packen wieder Pakete aus und schauen uns ein frühes Spiel von Lucasfilm Games an.

Außerdem: Auf unserem Kanal VD Newsk00l stellen wir Euch das neue Diablo-ähnliche Spiel "Minecraft Dungeons" vor.



https://www.youtube.com/watch?v=oZZ39u1BBEA





Gauntlet #1: Quer durch die Monstermassen (RetroPlay Live/C64)



Story? Wo wir hingehen brauchen wir brauchen keine Story. Rein ins Verlies und alle Monster platt machen. Hagen und Dennis schmeißen sich in Rolle und zeigen uns den Retro-Dungeon-Crawler, bei dem es im Koop-Modus durch finstere Pixel-Verliese geht. Jeder darf sich eine von vier Rollen aussuchen - Krieger, Elf, Walküre oder Magier. Drei Mal dürft ihr raten, für welche sich die beiden entscheiden... Unterstützt von unseren geneigten Live-Zuschauern wagen wir uns in die Tiefe. Wo ist der Schlüssel?!



https://www.youtube.com/watch?v=6yFOQrLYP6A





Gauntlet #2: Hart am Limit (RetroPlay Live/C64)



Wir brauchen mehr Health - wo bleiben die Healing-Potions, wenn man sie mal braucht? Und warum gehen die kaputt, wenn man drauf schießt?!? Level um Level kämpfen sich Dennis und Hagen durch den Dungeon, plätten Spawner und schnetzeln sich durch Monstermassen. Wo war doch gleich die Taste für den Todeskiller? Und wie zum Geier geht diagonal?! Die Steuerung bringt zumindest die Hälfte der beiden Zocker an die Grenze der Verzweiflung, doch der nächste Ausgang ist bereits in Sicht. Totale Teleporter-Verwirrung!



https://www.youtube.com/watch?v=Qj3x1Na9OaE





Historyline #172: Zitate raten, Shakespeare und Affenkostüme (RetroPlay Live/Amiga)



Im sicheren Siegestaumel raten wir eine Runde Filmzitate. Kaum eine Sequenz ist Dennis unbekannt, und wenn Dennis einen Hänger hat, springt Hagen ein. Läuft. Und das in vollem Sturm auf die feindlichen Depots. Ziel halb Drei steht definitiv. Achtung, Fanfarenalarm mitten im Mehrgenerationen-Patchwork. Der Countdown läuft, Dennis plättet dezent aus und Hagen kommt langsam auf Touren. Pickelhaube vs. Kapitänsmütze - Hauptsache, die Kopfbedeckung passt. Ohne Papagei gibt's keinen Piratenfilm.



https://www.youtube.com/watch?v=0HL13cER6E0





Grüße von Facebook (Retro ausgepackt #44)



Coole Retro-Games gibt es nicht nur bei Händlern und Auktionshäusern, sondern auch in Facebook-Gruppen. Wir packen diesmal zwei Kisten mit PC-Game-Highlights aus und können ein paar weitere schmerzliche Lücken in der Sammlung schließen - mit schönen Grüßen von Facebook!



https://www.youtube.com/watch?v=Mj4LvSHGs8c 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:InfoTime 06/2020: Agile Nacktschnecke, Grüße von Facebook und ein neuer StreamIm Juni wird es endlich wieder Zeit für einen RetroPlay-Livestream: Am 6.6. spielen Hagen und Dennis ab 20:15 die nächste Historyline-Mission - seid dabei unter http://twitch.virtualdimension.de Außerdem stellen wir Euch diesen Monat zwei neue Spiele bei Retro Today vor, packen wieder Pakete aus und schauen uns ein frühes Spiel von Lucasfilm Games an.Außerdem: Auf unserem Kanal VD Newsk00l stellen wir Euch das neue Diablo-ähnliche Spiel "Minecraft Dungeons" vor.Gauntlet #1: Quer durch die Monstermassen (RetroPlay Live/C64)Story? Wo wir hingehen brauchen wir brauchen keine Story. Rein ins Verlies und alle Monster platt machen. Hagen und Dennis schmeißen sich in Rolle und zeigen uns den Retro-Dungeon-Crawler, bei dem es im Koop-Modus durch finstere Pixel-Verliese geht. Jeder darf sich eine von vier Rollen aussuchen - Krieger, Elf, Walküre oder Magier. Drei Mal dürft ihr raten, für welche sich die beiden entscheiden... Unterstützt von unseren geneigten Live-Zuschauern wagen wir uns in die Tiefe. Wo ist der Schlüssel?!Gauntlet #2: Hart am Limit (RetroPlay Live/C64)Wir brauchen mehr Health - wo bleiben die Healing-Potions, wenn man sie mal braucht? Und warum gehen die kaputt, wenn man drauf schießt?!? Level um Level kämpfen sich Dennis und Hagen durch den Dungeon, plätten Spawner und schnetzeln sich durch Monstermassen. Wo war doch gleich die Taste für den Todeskiller? Und wie zum Geier geht diagonal?! Die Steuerung bringt zumindest die Hälfte der beiden Zocker an die Grenze der Verzweiflung, doch der nächste Ausgang ist bereits in Sicht. Totale Teleporter-Verwirrung!Historyline #172: Zitate raten, Shakespeare und Affenkostüme (RetroPlay Live/Amiga)Im sicheren Siegestaumel raten wir eine Runde Filmzitate. Kaum eine Sequenz ist Dennis unbekannt, und wenn Dennis einen Hänger hat, springt Hagen ein. Läuft. Und das in vollem Sturm auf die feindlichen Depots. Ziel halb Drei steht definitiv. Achtung, Fanfarenalarm mitten im Mehrgenerationen-Patchwork. Der Countdown läuft, Dennis plättet dezent aus und Hagen kommt langsam auf Touren. Pickelhaube vs. Kapitänsmütze - Hauptsache, die Kopfbedeckung passt. Ohne Papagei gibt's keinen Piratenfilm.Grüße von Facebook (Retro ausgepackt #44)Coole Retro-Games gibt es nicht nur bei Händlern und Auktionshäusern, sondern auch in Facebook-Gruppen. Wir packen diesmal zwei Kisten mit PC-Game-Highlights aus und können ein paar weitere schmerzliche Lücken in der Sammlung schließen - mit schönen Grüßen von Facebook!

Back to previous page