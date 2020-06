Amiga Future Nachrichten Portal

MCAmiga 0.8 veröffentlicht Published 06.06.2020 - 13:49 by AndreasM



Änderungen:



* Fehlerbehebung: Verschieben aus einem Archiv

* Lynx-Type verschieben (linker und rechter Cursor zum Durchsuchen)

* Fehlerbehebung: Anfangsansicht bei Laufwerksansicht ("LEFT =" zeigt die Laufwerksliste zum Start an)

* Fehlerbehebung: überschreiben beim Extrahieren von Dateien

* Fehlerbehebung: Absturz beim Doppelklick auf eine Datei im Archiv

* Rückfrage zum gleichzeitigen Umbenennen des Symbols zusammen mit der gewählten Datei

* Werkzeugeintrag zur Auswahl aller Infodateien ausgewählter Dateien

* Bessere Unterstützung für deutsche Umlaute

* Erstellt auf Anfrage automatisch ein Verzeichnissymbol



