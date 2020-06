Amiga Future Nachrichten Portal

ShaderJoy 1.8 für AmigaOS4 veröffentlicht Published 05.06.2020 - 17:14 by AndreasM

Das Ziel ist eine gewisse Kompatibilität mit der Shadertoy-Datenbank:



Neueste Warp3DNova und OGLES2 benötigen es, was wiederum auch RadeonHD oder Radeon RX bedeutet.



Version 1.8 vorgestellt:



- Unterstützung vieler ShaderToy-Uniforms, wie z. B. iChannel0 ... 3-Texturen, iChannelResolution0 ... 3, iTimeDelta und iFrameRate-Uniformen, iDate, iMouse.y und andere

- Verwendet Vertex Buffer Objects (VBOs).

- AppWindow-Unterstützung: Shader können in das Fenster eingefügt werden.

- Ausführlicher Logger

- Vom Benutzer wählbarer VSYNC-Modus (WaitTOF, WaitBOVP oder deaktiviert).

- Laufzeit in der Titelleiste des Fensters anzeigen.

- Vollbildunterstützung

- Tooltypes

- Es kann für die Verwendung über DefIcons eingerichtet werden, wodurch ein Doppelklick von Workbench/Filler/Dopus/etc. ausreicht.



Ladet die neueste Version von Capehills Seite herunter:



https://www.youtube.com/watch?v=K4MixYoYTgM



