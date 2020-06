Amiga Future Nachrichten Portal

MCAmiga 0.7 veröffentlicht Published 05.06.2020 - 17:10 by AndreasM



Das letzte lange Wochenende ist vorbei und MCAmiga hat einen neuen Meilenstein erreicht, die Suche funktioniert nun.

Nun war es Zeit für eine Veröffentlichung. Ich habe es gerade auf meinem Amiga1200/030/50/AGA ausprobiert und es funktioniert noch immer gut.

Das Neuzeichnen ist immer noch langsam, aber es schon ziemlich brauchbar. Ich bin daran gewöhnt und habe immer einen 64-Farben-Bildschirm mit höherer Auflösung aktiv.

Ich denke, das wird mit einer Grafikkarte für den für Amiga1200, wie der Warp1200, noch besser. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass sie bald verfügbar sein wird.



Und vergesst nicht, dass es CC0 ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand der Source annimmt und verbessert, oder sie für etwas anderes verwendet oder sie nur zum Lernen verwendet. ALB42 schreibt in seinem Blog auf https://blog.alb42.de/

