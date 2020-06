Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Source Preservation Published 01.06.2020



Hier geht es zur offiziellen Amiga Source Preservation Website: Amiga Source Preservation hat sich zum Ziel gesetzt urheberrechtlich geschütztes Material zu finden und nach Rücksprache mit den Urhebern unter der Creative Commons Lizenz der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aktuell liegen dem Archiv 110 Quellcodes und 16 Bücher vor, die auf der Seite gelistet und über die dortigen Verlinkungen bezogen werden können.Hier geht es zur offiziellen Amiga Source Preservation Website: https://amigasourcepres.gitlab.io/

