Parrot - Eine schnellere Alternative zu ScummVM Published 01.06.2020 - 15:38 by osz



Weitere Informationen und Quellen gibt es auf GitHub: Parrot ist, ähnlich wie ScummVM, ein sogenannter Player oder Interpreter für Point and Click Adventures. Das Projekt befindet sich derzeit allerdings noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Ziel ist es eine schnellere, weniger Hardware-intensive Alternative zu ScummVM zu schaffen. Die Software wird für den Amiga optimiert entwickelt. Nach bisherigem Stand wird beispielsweise für Maniac Mansion lediglich ein ECS-Amiga mit mindestens der Workbench 2.x benötigt. Entwickelt wird Parrot in C mit vbcc.Weitere Informationen und Quellen gibt es auf GitHub: https://github.com/betajaen/Parrot

