Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Tiny Galaga - Ein Galaga Demake Published 01.06.2020 - 13:04 by osz



Tiny Galaga kann über pouet.net heruntergeladen werden: mit Tiny Galaga liefert Abyss ein sogenanntes Demake des klassischen Galaga Spiels. Das Spiel ist nur wenige Kilobyte groß und kann auf allen Amigas gespielt werden. Wer möchte, kann sich vorab ein Video des Spiels auf Youtube anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YQQkWxQsj8I Tiny Galaga kann über pouet.net heruntergeladen werden: https://www.pouet.net/prod.php?which=85720

Back to previous page